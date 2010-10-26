Азаров погрожує чиновникам звільненням за зриви закупівель продовольства у держрезерв

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ пригрозив чиновникам звільненнями за зриви закупівель продовольства в державний резерв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з адміністративно-господарським активом Вінницької області щодо проблемних питань в соціально-економічному розвитку регіону.

За словами М. АЗАРОВА, уряд прийняв рішення про закладку великих об'ємів сухого молочного порошку, м'яса, зерна, круп у держрезерв. "Зараз піде сезонне зниження виробництва молока, і нам не можна допустити, щоб у нас знову підскочили ціни. Якщо наші чиновники у вас не купуватимуть, я їх просто вижену з роботи. Я два місяці тільки тим і займаюся, що вимагаю, щоб вони купували, купували, купували", - сказав М. АЗАРОВ. Він зазначив, що є кошти і необхідно створювати запаси. "Тепер розібралися з боргами, є гроші в країні і потрібно створювати запаси", - упевнений М.АЗАРОВ.

Прем'єр-міністр вважає, що держава має бути готова до ажіотажних сплесків цін. "Чому не змогли відреагувати на ажіотажний сплеск цін, який був спровокований? Тому що нічим було реагувати. Чого у нас ціни підскочили? У держави мають бути можливості для реагування і ми обов'язково зараз створимо запаси продовольства", - підкреслив прем'єр.