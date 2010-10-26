ACOREX: майбутнє молдавського виноробства за гідним продуктом, порядними виробниками

ACOREX Wine Holding, великий виробник виноробницької продукції Молдови, має намір до 2014 року збільшити продажі свого вина на українському ринку до 3 млн. пляшок. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор СП ACOREX Wine Holding Сергій БОРЕТС.

"Мета на найближчі три роки (продажів продукції в Україні - УНІАН), ми хочемо вирости до 3 млн. пляшок. А мета на сім років - продажі на рівні 5-6 млн. пляшок", - повідомив С. БОРЕТС.

Ексклюзивним дистриб'ютором продукції на український ринок є компанія "Баядера".

С. БОРЕТС також повідомив, що раніше ACOREX Wine Holdin уже поставляла свою продукцію на український ринок, проте, у зв'язку з кризою постачання були зменшені. "Ми у 2005 році поставляли на ринок України приблизно 2,2 млн. пляшок, потім кризи зробили свою справу, і минулого року ми поставили приблизно 450 тис. пляшок. Цього року ми поставили мету - 600 тис. пляшок, але я думаю, що ми рік закінчимо з 1-1,1 млн. пляшок», -додав генеральний директор компанії.

Він повідомив, що на українському ринку продукція буде представлена в середньому ціновому сегменті від 25 до 50 грн. за пляшку. "Якщо не буде інфляції, хотілося б залишатися в цих цифрах. Як ростиме інфляція, паралельно з нею рухатиметься і ціна", - зазначив він. Асортимент продукції, який поставляють в Україну, складе близько 12-18 позицій.

За словами С. БОРЕТСА, зростання продажів досягнуть за рахунок правильної стратегії маркетингу і піару. Він зазначив, що маркетинговий бюджет на 2010 рік склав вже близько 400 тис. євро. "Наступного року, я думаю, не менше 250 тис. євро. Я думаю, що відсотків 70 (буде спрямовано - УНІАН) на рекламу", - повідомив С. БОРЕТС.

Гендиректор компанії також сказав, що сьогодні ACOREX Wine Holding експортує свою продукцію в країни ЄС і СНД, а в Росію здійснюють одиничні постачання.

"В останній рік менеджмент ACOREX постійно перебував у пошуках і великих роздумах. І зараз ми аргументовано вважаємо, що єдиний можливий вихід для молдавського виноробства - це брендинг, - заявив С. БОРЕТС. - Якщо компанія інвестує кошти в маркетинг і, зокрема, у брендинг, у розвиток нових марок, то вона істотно знижує багато ризиків - аж до валютних, країнових, політичних, економічних. Такий інструмент як брендинг дуже давно застосовується у всьому світі. Проте, для молдавських винарів він досі залишався за межами зони уваги і інвестування". Він зазначив, що майбутнє молдавського виноробства за гідним продуктом, порядними виробниками і хорошим маркетингом.

Довідка УНІАН. ACOREX Wine Holding - міжнародний вертикально-інтегрований виробничо-комерційний холдинг, який повністю контролює увесь виробничий цикл: від посадки виноградників до розливу, спеціалізується на виробництві і реалізації тихих та ігристих вин.

Загальна площа виноградників - понад 3 тис. га. Виробнича потужність заводу понад 30 млн. пляшок на рік.

Ключові бренди, представлені на ринку Молдавії, - Albastrele, Acorex Select, Red&White.