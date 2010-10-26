Азаров вважає, що необхідно вводити стимули для збереження поголів'я ВРХ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що державі необхідно вводити стимули для збереження поголів'я великої рогатої худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з адміністративно-господарським активом Вінницької області щодо проблемних питань в соціально-економічному розвитку регіону.

За словами прем'єра, поголів'я великої рогатої худоби з року в рік скорочується.

«У нас, в основному, худоба на подвір'ї зараз, може сьогодні зацікавити людей, щоб вони вирощували теля – через півроку одержували тисячу гривень, якщо збережуть це теля, ще через півроку – ще тисячу гривень. Яка різниця, коли доплачувати, ми ж все одно доплачуємо за кілограм зданого м'яса, може відразу виплатити? Через 2 роки – ще тисячу гривень, через три роки – ще тисячу гривень. І він (фермер) тоді знає, що якщо він його годує (теля), він його тримає і зберігає, означає він щорічно отримуватиме дотацію безпосередньо в руки», - сказав прем'єр-міністр.

М.АЗАРОВ пропонує розробити і впровадити таку програму.

«Значить – корми, дотації і гарантований збут м'яса. Якщо ми таку програму почнемо реалізовувати, через 2-3 роки ми маємо бути готові до того, щоб приймати і купувати за нормальними цінами», - додав М.АЗАРОВ.