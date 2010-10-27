Грищенко: обмеження експорту зернових запобігатиме кризі в Україні

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО пояснив обмеження на експорт зернових бажанням не створити кризу в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це він заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі, організованій Німецьким фондом Маршалла (США).

“Ми маємо достатньо зерна, однак якщо ми дозволимо його експортувати скільки завгодно за такими цінами, то ми ризикуємо потрапити до кризи”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія закликала Україну до прозорості на ринку зернових.

При цьому, за словами представника Єврокомісії Джона КЛЕНСІ, обмеження на експорт мають бути обґрунтовані, відповідно до правил Світової організації торгівлі.

Служби Єврокомісії оцінять деталі запроваджених заходів, зокрема, дату набуття чинності та ретроспективний ефект, і передадуть, “якщо буде необхідно, вагомий месидж українській владі”.

18 жовтня на Урядовому порталі було розміщено постанову Кабінету міністрів України від 4 жовтня цього року про встановлення квот на експорт пшениці, жита, кукурудзи, ячменю та гречки.

Квоти введені терміном до 31 грудня 2010 р.