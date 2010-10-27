Врожай зернових у Росії в 2010 р складе 63,5-64 млн. т

Урожай зернових в РФ в 2010 р складе в бункерній вазі 63,5-64 млн. т, в 2011 р очікується не менш як 85 млн. тонн. Про це повідомила голова Мінсільгоспу РФ Олена Скринник, виступаючи в рамках "урядової години" в Раді Федерації, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Урожай зернових в чистій вазі в 2010 р очікується на рівні 60,5 млн. т зерна.

За словами міністра, до теперішнього часу зібрано 62,7 млн. т зерна. Остаточні підсумки жнив буде підведено на початку листопада 2010 року.

З урахуванням перехідних запасів загальні ресурси зерна в 2010 р складуть близько 87 млн. т, що є достатнім для забезпечення внутрішніх потреб і формування перехідних запасів наступного року в обсязі 13 млн. тонн.

Міністр повідомила, що до теперішнього часу сівба озимини завершена на площі 14 млн. га, загалом буде засіяно 15,5 млн. га. Погодні умови не дозволять в 2010 р провести озиму сівбу на площі 18 млн. га, як планувалося. Прогнозний урожай озимини у 2011 р складає 40 млн. т зерна.

Скринник додала, що площа сівби ярових культур у 2011 р необхідно буде збільшити з 28,5 млн. га до 35 млн. га. Для проведення весняної сівби потрібно буде залучити кредитні ресурси банків в обсязі не менш як 130 млрд руб. Також проводиться робота по збереженню для сільгоспвиробників пільгової знижки на пальномастильні матеріали в 2011 році.