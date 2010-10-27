Азаров: Україна здатна самостійно забезпечити себе продовольством

Україна здатна самостійно забезпечити внутрішній ринок продовольчою продукцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Дефіцит продовольства в Україні - це нонсенс. Ми не використовуємо сповна навіть наявні можливості, про увесь потенціал аграрного сектора і говорити нічого. Я в цьому переконався під час поїздок по регіонах і детального аналізу ситуації з фахівцями на місцях" - сказав голова уряду.

Зокрема, він зазначив, що у Вінницькій області збільшується виробництво молока і масла, сиру, м'яса, ягід і фруктів. "Продукції вистачає, щоб погасити ажіотажний попит і цінові ігри в інших регіонах, але міжрегіональний маневр ресурсами у нас досі не задіяний", - підкреслив М. АЗАРОВ.

Крім того, прем'єр-міністр відмітив, що Миколаївська і Херсонська області можуть "нагодувати овочами" усю країну, проте, цю продукцію купують в Туреччині та інших країнах.

Одеська область і Крим, за словами М. АЗАРОВА, можуть забезпечити внутрішній ринок фруктами, Чернігівська, Сумська і Київська області - картоплею, а Вінницька і Черкаська - молочною продукцією і цукром.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним міністерствам спільно з регіональною владою створити міжрегіональні баланси продовольства і визначити перспективну спеціалізацію регіонів, у яку держава вкладатиме ресурси і залучатиме інвестиції. У цих балансах має бути врахована перспектива виробництва продукції, світові експортні прогнози, прогноз міністерства сільського господарства США і прогнози сусідніх з Україною країн.