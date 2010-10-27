Аграрії Тернопільщини зібрали 50% кукурудзи

Аграрії Тернопільщини зібрали 55% кукурудзи. Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, кукурудзу зібрано на площі 34,3 тис. га, намолочено 188,3 тис. т зерна, середня врожайність – 54,8 ц/га.

Цукрових буряків викопано на площі 43,1 тис. га (83,4%), накопано 1,196 млн. т, середня урожайність складає 277 ц/га.

«Щоб завершити збір цукрових достатньо тижня, головне, щоб була сприятлива погода», – зазначила М. ДЕРМАНСЬКА.

Сої, за її даними, обмолочено на площі 20,7 тис. га (86%), намолочено 33,7тис. т зерна при середній врожайності 16,3 ц/га.

Соняшник обмолочено на площі 10,5 тис. га (96%), намолочено 13,6 тис. т при врожайності 13 ц/га. «Соняшник не зібрали лише два райони – Кременецький і Ланівецький. Через ранкові тумани кошики не встигають за день просохнути, зерно вологе і його важко молотити. Відповідно доведеться чекати морозів, щоб зібрати останні 380 га соняшнику», – пояснила М. ДЕРМАНСЬКА.