У Криму об’єм реалізації зерна за 9 місяців скоротився на 24%

У січні-вересні 2010 р. сільськогосподарські підприємства Криму (окрім малих) реалізували по усіх напрямах 421,9 тис. тонн зернових культур, що на 23,5% менше від січня-вересня минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у тому числі об'єм реалізації пшениці склав 220,3 тис. тонн (на 35,5% менше), ячменю - 167,4 тис. тонн (на 8,2% менше), кукурудзи - 2,4 тис. тонн (на 73,6% більше).

У січні-вересні 2010 р. середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували товаровиробникам підприємства, які займаються зберіганням і переробкою зерна, склала 1119,4 грн. за 1 тонну, у тому числі на пшеницю - 1119,9 грн. за 1 тонну (у січні-вересні 2009 р. - відповідно до 924,0 і 856,8 грн. за 1 тонну).

Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні-вересні 2010 р. склалася на рівні 997,7 грн. за тонну, що на 17,7% більше, ніж у січні-вересні 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2010 р. сільгосппідприємства Криму реалізували по усіх напрямах 348,3 тис. тонн зернових культур, що на 23,9% менше порівняно з січнем-серпнем минулого року.