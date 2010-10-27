У Вінницькій області запаси зернових знизилися на 20,6%

У сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) Вінницької області на 1 жовтня 2010 року було в наявності 1 млн. 112,6 тис. тонн зернових, що на 20,6% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на 1 жовтня безпосередньо в аграрних підприємствах області зберігали 738,6 тис. тонн зернових, у зернозберігальних і зернопереробних підприємствах було 374 тис. тонн зерна.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зернозберігальні і переробні підприємства товаровиробникам, у січні-вересні поточного року складала 1 млн. 110,9 грн. за 1 тонну, що на 41,2% більше від рівня відповідного періоду минулого року.