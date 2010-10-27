ООН закупила українську пшеницю для допомоги Бангладеш
13:12, 27 жовтня 2010Агро
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За повідомленнями європейських трейдерів, Агентство продовольчої допомоги ООН купило на тендері 14 тис. тонн пшениці для забезпечення продовольчої безпеки Бангладеш, повідомляє АПК-Інформ.
Найбільш ймовірним регіоном походження продукції є Східна Європа, при цьому трейдери називають можливим закупівлю української пшениці у рамках експортної квоти.
Терміни постачання зернових встановлені на період з 10 листопада по 10 грудня.
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