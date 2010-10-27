ООН закупила українську пшеницю для допомоги Бангладеш

За повідомленнями європейських трейдерів, Агентство продовольчої допомоги ООН купило на тендері 14 тис. тонн пшениці для забезпечення продовольчої безпеки Бангладеш, повідомляє АПК-Інформ.

Найбільш ймовірним регіоном походження продукції є Східна Європа, при цьому трейдери називають можливим закупівлю української пшениці у рамках експортної квоти.

Терміни постачання зернових встановлені на період з 10 листопада по 10 грудня.