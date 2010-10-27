Україна у 2010 році експортувала понад 5 млн. тонн зернових

Україна вже експортувала понад 5 млн. тонн зернових. Про це, відкриваючи засідання уряду 27 жовтня, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, повідомляє АПК-Інформ.

"У поточному році з України вже експортовано понад 5 млн. тонн зерна", - сказав М.Азаров.

За його словами, аграрії вже змогли отримати непогані кошти для проведення осінніх і весняних польових робіт. "Зернотрейдери могли реалізувати свої інтереси у тій мірі, у якій дозволив урожай цього року", - сказав М.Азаров.

Прем'єр-міністр зазначив, що квотування експорту стратегічної для держави продукції в таких умовах - це абсолютно цивілізована практика, яку цілком розуміють і підтримують зарубіжні партнери України.