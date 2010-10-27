Завтра в Україні дощі, прохолодно

Завтра, 28 жовтня, на території України переважатиме прохолодна дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у східних, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях вночі помірний, вдень невеликий дощ з мокрим снігом; на іншій території без опадів, лише у Криму вночі в окремих районах невеликий дощ.

Вночі і вранці в західній половині подекуди туман.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Криму вночі 2-7° тепла вдень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві і Київській області збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вночі і вранці слабкий туман. Температура вночі по області від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.