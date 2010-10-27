Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 27.10.2010)

Пшениця

Ціни на пшеницю продовжують рухатися в рамках широкого бічного діапазону. За останній торговий тиждень котирування знову не змогли пробити вгору відмітку $7 за бушель ($257,35 за тонну). На ринку, як і раніше, є ряд суперечливих чинників, які не дозволяють цінам сформувати новий тренд. З одного боку, офіційне продовження ембарго з боку Росії погіршує перспективи світової пропозиції пшениці в поточному с/г році, з іншого – певне підвищення прогнозів щодо урожаю озимих у США і низці країн Східної Європи можуть компенсувати випадну пропозицію. У результаті, котирування пшениці, за нашими прогнозами, продовжать найближчим часом рух в рамках сформованого діапазону.

Кукурудза

Певна консолідація спостерігається і в цінах на кукурудзу. Зараз бушель зерна на біржі Чікаго котирується по $5,65 ($222,4 за тонну). При цьому падати ціни на пшеницю не мають наміру, недавні негативні прогнози щодо урожаю від Мінсільгоспу США разом з очікуваним зростанням попиту на зерно в азіатському регіоні повинні підтримати котирування до кінця року на високому рівні. У цілому, якщо говорити про короткострокові перспективи, то найближчим часом чекаємо, що кукурудза торгуватиметься в колишньому діапазоні $5,20-$5,85 за бушель.

Свинина

Продовжують знаходитися поблизу локальних мінімумів ціни на свинину. Зараз фунт пісної свинини з поставками в грудні, як і раніше, коштує на Біржі Чікаго менше $0,7 ($1540 за тонну). Як ми і чекали, пропозиція м`яса на ринку США починає рости. Американські фермери все активніше відправляють на забій худобу, вважаючи за краще тим самим заощадити на дорогих кормах. Тим часом попит на м`ясо падає. За даними американського Мінсільгоспу, експорт свинини в серпні був нижчий за торішні показники. Подібне скорочення попиту при одночасному збільшенні пропозиції м`яса ніяк не сприяє зростанню котирувань. У результаті, в кращому разі ціни на пісну свинину найближчим часом стабілізуються поблизу поточних значень.