Азаров визначив для Єврокомісії ряд принципових питань щодо ЗВТ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ визначив для Європейської комісії ряд принципових питань, які вимагають вирішення для встановлення вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, з переліком цих питань М. АЗАРОВ ознайомив сьогодні Комісара ЄС з торгівлі Карела де ГУХТА під час зустрічі у Києві.

Передусім, зазначив прем'єр, це питання відмови від експортних субсидій у двосторонній торгівлі.

Другим питанням є відмова від механізму встановлення вхідних цін на сільськогосподарську продукцію.

"Встановлення таких цін відразу робить нашу продукцію неконкурентоздатною на ринках", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, прем'єр-міністр України підкреслив необхідність розгляду питання про динаміку тарифних квот і мита, маючи на увазі поступове розширення квот і зниження розміру мита.

Також, підкреслив М. АЗАРОВ, Україна вважає необхідним відмовитися у вільній торгівлі від інструментів торговельного захисту.

"Особливо нас турбує ситуація, пов'язана зі сферою послуг. Дві дуже важливі позиції: це автотранспорт - для нашої країни це 34 тис. автоперевізників і, безумовно, енергетичні послуги", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Україна приєдналася до Енергетичної хартії і виключення із зони вільної торгівлі енергетичних послуг "робить практично недоцільною нашу участь у цій Енергетичній хартії".

"Не знаходить у нас розуміння ваша пропозиція про створення окремого механізму врегулювання енергетичних суперечок. Як правило, поставляють енергетичні послуги, газ, зокрема, приватні компанії, акціонерні компанії. Яке відношення держава має до їх стосунків"?, - сказав М. АЗАРОВ.

Він особливо підкреслив важливість вирішення цих питань.

"Ці питання для нас є принциповими і щодо них необхідно було б знайти рішення", - сказав прем'єр-міністр України.