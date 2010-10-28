У Чернігівській області реалізація худоби та птиці на забій виросла на 2%

У Чернігівській області господарства усіх категорій у січні-вересні 2010 року реалізували на забій 42,3 тис. тонн худоби і птиці (у живій вазі), що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистки в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, крім того, за 9 місяців у регіоні вироблено 452,6 тис. тонн молока (на 4,6% менше) і 213,7 млн. штук яєць (на 2,7% більше).

Частка господарств населення в загальному обсязі виробництва м'яса склала 49,6%, молока - 65,1%, яєць - 81,9%.

У цілому обсяг виробництва продукції тваринництва в Чернігівській області в січні-вересні склав 96,8% від рівня аналогічного періоду 2009 року (в аграрних підприємствах - 99,9%, у господарствах населення - 94,9%).