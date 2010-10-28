Україна продовжила розслідування щодо імпорту міндобрив та феросплавів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі продовжила термін проведення спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну мінеральних добрив, а також феросплавів.

Про це повідомляє газета "Урядовий кур'єр" №201 від 28 жовтня.

Зокрема, 15 жовтня комісія розглянула подані Міністерством економіки матеріали про хід розслідування щодо імпорту міндобрив із вмістом трьох поживних елементів - азоту фосфору і калію з вмістом азоту не менше 10% і прийняла рішення продовжити термін розслідування на 60 днів.

Крім того, 15 жовтня комісія розглянула матеріали Мінекономіки про розслідування імпорту феросплавів незалежно від країни походження і також продовжила термін розслідування на 60 днів.

Рішення комісії набувають чинності з дати їх публікації.

Нагадаємо, справа про розслідування щодо імпорту міндобрив почата 29 січня 2010 року, про феросплави - 12 лютого 2010 року.