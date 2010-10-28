У Житомирській області реалізація худоби та птиці на забій виросла на 2,8%

У Житомирській області реалізація худоби і птиці на забій за 9 місяців виросла до аналогічного торішнього показника на 2,8% - до 47,2 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

Уточнюють, що реалізація худоби і птиці на забій усіма категоріями господарств області в січні-вересні виросла на 1,3 тис. тонн.

Також в регіоні на 0,6%, або на 23 млн. штук, збільшилася реалізація яєць.

У господарствах населення за 9 місяців у цілому виросло виробництво усіх видів продукції тваринництва: м'яса - на 5,4%, або на 0,5 тис. тонн, молока - на 0,4%, або на 0,3 тис. тонн, яєць - на 3,9%, або на 2,7 млн. штук.