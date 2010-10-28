У Тернопільськый обл. підприємства м’ясопереробної галузі зменшили обсяги виробництва на 17%

На Тернопільщині підприємства м’ясопереробної галузі у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2009 року зменшили обсяги виробництва на 17%. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, м’яса і м’ясопродукції за січень-вересень вироблено 4,529 тис. т, що на 40,4% менше, ніж у січні-вересні 2009 року. Ковбасних виробів вироблено 813 т (+1%), м’ясних консервів – 100 т (-65,8%).

Зменшення обсягів виробництва м’ясопродукції А. МАЙКА пояснив реорганізацією одного з основних виробників – підприємства «Заготзбут» Ланівецького району, яке простоює майже півроку. Окрім цього припинив діяльність «Агропордукт» Чортківсього району, а підприємство «Заготсервіс» через барк сировини скоротило обсяги виробництва на 25% до 3,5 тис. т.

У виробництві ковбас приріст зафіксовано у трьох підприємств Гусятинського району, які наростили обсяги виробництва на 19% до 480 т. Натомість на всіх інших підприємствах, які займаються виробництвом ковбас, зафіксовано спад. Зокрема, Збаразький район зменшив виробництво ковбас на 3,5% до 160 т, Тернопільський – на 17% до 170 т.

«У Густинському районі ПП «Масар-агро» має свою якісну сировину, відповідно не залежить від її поставок, натомість стабільно виробляє якісну продукцію нижчої собівартості, яка користується попитом», – зазначив А. МАЙКА.

Зниження обсягів виробництва консерви він пояснив тим, що Бучацький консервний завод не отримував сировини з держрезерву та замовлень від закритих державних закладів, які він обслуговує.

Загалом у січні-вересні виробництво ковбас здійснювало в області 5 підприємств, м’ясопродукції – 12, м’ясних консервів – 2.