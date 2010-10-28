Компанія «Авангард» планує вийти в світові лідери виробників яєчної продукції

Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні компанія Avangardco Investments Public Limited («Авангард») планує вийти в світові лідери виробників яєчної продукції. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ради директорів Avangardco IPL Олег БАХМАТЮК.

За його словами, в найближчі декілька років компанія планує наростити обсяги виробництва і 40–50% своєї продукції поставляти на зовнішні ринки.

За інформацією О.БАХМАТЮКА, компанія планує цього року виробити 4,4 млрд. яєць, наступного року довести виробництво яєць до 6 млрд. штук, а в 2012 р. ще збільшити виробництво – до 6,8 млрд. яєць. За словами голови ради директорів Avangardco IPL, за підсумками цього року компанія планує одержати виручку від реалізації продукції в розмірі 430 млн. дол., а в 2011 р. збільшити її до 630 млн. дол.

За словами О.БАХМАТЮКА, збільшенню виробництва сприятиме запуск цілого ряду нових проектів, на які, зокрема, будуть направлені кошти одержані від проведеного раніше IPO. Зокрема, як відзначає керівник Avangardco IPL, планується запустити два виробництва яєць із замкнутим циклом в Кам’янці-Подільському і Херсоні.

За інформацією О.БАХМАТЮКА, перспективними ринками для збуту своєї продукції компанія вважає країни Близького Сходу, Росію, ЄС. У зв`язку з цим він відзначив, що Avangardco IPL вже присутня на одному з найперспективніших ринків Близького Сходу - на іракському ринку. О.БАХМАТЮК також зазначив, що його компанія побудувала на Західній Україні завод з виробництва сухих і рідких яєчних продуктів для їх подальшого експорту в країни ЄС.

На думку О.БАХМАТЮКА, впровадження нових технологій у виробництво, а також сприятлива ринкова кон`юнктура сприятиме просуванню продукції Avangardco IPL на зовнішніх ринках.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг "Авангард" за підсумками 2009 року займав 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) і 52% ринку яєчних продуктів в Україні. Підприємства компанії розташовані в 14 областях країни і в АРК. Компанія також здійснює експорт продукції в 16 країн світу, в основному, на Близький Схід і до Азії.