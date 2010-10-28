Контракт на поставку Росії 2 млн. тонн кукурудзи може бути підписано протягом 15 днів - Присяжнюк

Україна може поставити Росії 2 млн. тонн кукурудзи, відповідний контракт може бути підписано протягом 15 днів. Про це повідомив УНІАН телефоном міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, відповідне питання обговорювалося під час візиту до України прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

«У протоколі написано: «розглянути можливості» (поставки - УНІАН). Російська сторона обговорить, якщо їм це все ж потрібно, ми готові з ними розглянути, підписати міжурядову угоду, контракт, і виконати ці поставки», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, попередніх термінів підписання контракту немає. «Я думаю, що буде зрозуміло. Якщо він буде, він буде протягом 15 днів», - сказав міністр.

Він також повідомив, що досягнуто домовленість про те, що до 19 листопада РФ вирішить питання щодо скасування мита на поставку до Росії 100 тис. тонн цукру з України.

«Поставки цукру з 1 січня протягом календарного року, а кукурудза - як буде у контракті: вони ініціатори і вони покупці, це від них залежатиме», - додав він.

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р.».

Документом встановлено квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в обсязі 1 тис. тонн.

На даний момент цукор до 2013 року виключено з протоколу про вільну торгівлю між Україною і РФ.

Мито на імпорт українського цукру до Росії становить 330 доларів за тонну.