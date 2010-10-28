Компанія «Авангард» залучила 200 млн. дол. шляхом розміщення єврооблігацій

Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні – компанія Avangardco Investments Public Limited («Авангард») залучила 200 млн. дол., розмістивши свої єврооблігації на Лондонській фондовій біржі.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ради директорів Avangardco IPL Олег БАХМАТЮК.

За його словами, кошти було залучено на термін до 29 жовтня 2015 року, купон становить 10%. Лід-менеджерами випуску облігацій виступили компанії JP Morgan і “Трійка Діалог”.

За словами О.БАХМАТЮКА, покупцями євробондів компанії виступило близько 60 інвестиційних фондів як із Європи, так і з країн Азії. Голова Avangardco IPL також відзначив, що близько 90-95% залучених від випуску єврооблігацій коштів буде спрямовано на здешевлення кредитних ресурсів. За його інформацією, на сьогодні загальна сума взятих компанією кредитів становить 179 млн. дол.

Як відзначив О.БАХМАТЮК, вдале розміщення облігацій компанії свідчить про існування величезного інтересу іноземних інвесторів до українського аграрного ринку і його компанії зокрема.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг "Авангард" за підсумками 2009 року займав 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) і 52% ринку яєчних продуктів в Україні. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах країни і в АРК. Компанія також здійснює експорт продукції до 16 країн світу, здебільшого на Близький Схід і до Азії.

У січні-червні 2010 року "Авангард" збільшив чистий прибуток на 85,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 61,94 млн. дол., а їх дохід зріс на 68,3% – до 165,901 млн. дол. За цей же період агрохолдинг збільшив виробництво яєць на 29% – до 1,91 млрд. штук.