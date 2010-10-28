На Прикарпатті після трирічної зупинки запрацював Городенківський цукровий завод

На Прикарпатті після трирічної зупинки сьогодні запрацював Городенківський цукровий завод. Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Відновив роботу заводу новий інвестор - агрохолдинг «Мрія», який вклав у відновлення виробництва майже 10 млн. грн. З цієї нагоди відбулися сьогодні в Городенці урочистості. Священики освятили реконструйовані приміщення цукрового заводу, який перероблятиме в добу 2,5 т цукрових буряків. На заводі створено 300 робочих місць.

Заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василь БРУС повідомив, що підприємство зупинилося у 2007 році і майже третину заводу порізали на металобрухт. За словами представника компанії інвестора директора агрохолдингу «Мрія» Владислава ЛУГОВСЬКОГО уже розроблено бізнес-план підприємства на 5 років з подальшими капіталовкладеннями і розвитком виробництва. Городенківський цукровий завод є сьомим підприємством в інвестора з переробки цукрового буряка.

Виконуючий обов’язки начальника головного управління агропромислового розвитку Іван АНДРІЇШИН сподівається, що ще цього сезону завод переробить 60-80 тис.тонн цукрових буряків і область буде вже із своїм цукром. Потреба області в цукрі -47 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Городенківський цукровий завод перший цукор дав у 1926 році. Цукровий сезон -до 100 робочих днів. На перспективу в області планується посіяти 7 тисяч га цукрового буряка з подальшою переробкою на заводі 160-170 тисяч тон сировини.