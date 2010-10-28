У Тернопільській області обсяги виробництва масла зросли на 8,1%

На Тернопільщині у січні-вересні виробництва масла порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 8,1%.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, всього було вироблено 2,7 тис. т масла. Найбільше масла виробили Кременецький молокозавод – 1,3 тис. т (+60%), підприємство «Альма-віта» – 650 т (-15%), Тернопільський молокозавод – 520 т (+5%).

Істотне збільшення обсягів виробництва масла ЗАТ «Кременець молоко» А. МАЙКА пояснив виходом заводу на всеукраїнський ринок. «Його масло якісне, без домішок, але дороге. Щоб мати можливість реалізовувати ті обсяги, які здатен виробляти завод, підприємство розширює ринки збуту, в області ж продає близько 10% виробленого масла», – зазначив А. МАЙКА.

Загалом на Тернопільщині масло у січні-вересні виробляли 9 підприємств, найбільшими виробниками є ЗАТ «Кременець-молоко», Теребовлянське ПП «Альма-віта» та ЗАТ «Тернопільський молокозавод».