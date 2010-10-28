Тимошенко виступає проти скасування мораторію на продаж землі

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає передчасним скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

"Жоден наш фермер, жоден наш аграрій, наші українські підприємства не здатні будуть конкурувати в грошах на купівлю цієї землі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, перед тим як скасовувати мораторій, необхідно ухвалити пакет законопроектів, які забезпечать прозорий ринок купівлі-продажу земель, створять сприятливі умови для власників земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц.р. парламент подолав вето Президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року, і, відповідно до Конституції України, Президент повинен був його підписати.

2 лютого ц.р. на сайті Верховної Ради був оприлюднений закон про продовження мораторію на продаж землі до 2012 року.

Мораторій має бути скасований з 1 січня 2011 року.