У Чернігівській обл. поголів'я ВРХ скоротилося на 4,6%

У Чернігівській області в січні-вересні 2010 року поголів`я великої рогатої худоби (ВРХ) скоротилося на 4,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року і на 1 жовтня склало 273,2 тис. голів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, в господарствах регіону утримується 143,3 тис. корів (на 6,2% менше), 265,9 тис. свиней (на 7,3% більше), 46,3 тис. овець і кіз (на рівні минулого року) і 4 млн. 327,2 тис. голів птиці всіх видів (на 8,1% менше).

У домогосподарствах утримується 43,3% загальної кількості великої рогатої худоби (в т.ч. корів – 59,7%), 54,5% свиней, 92,4% овець і кіз, 90,7% птиці всіх видів.

Обсяг вирощування худоби і птиці в аграрних підприємствах за звітний період склав 94,6% до рівня січня-вересня 2009 року, а його відношення до реалізації на забій – 109,9% (минулого року – 123,1%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі і нагулі зменшилися на 1,9%, а свиней – виросли на 1,3%.