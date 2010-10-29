Цукрові заводи виробили майже 1 млн. тонн бурякового цукру – «Укрцукор»

Цукрові заводи України за даними на 28 жовтня ц.р. виробили 950,7 тис. тонн цукру з буряків урожаю 2010 року проти 705,2 тис. тонн, вироблених на цю ж дату в 2009 році.

Такі оперативні дані УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на вказану дату на цукрові заводи надійшло 9,88 млн. тонн цукрових буряків (у заліковій вазі) проти 6,36 млн. тонн на аналогічну дату 2009 року.

На 28 жовтня ц.р. заводами перероблено 8,28 млн. тонн буряків (у 2009 р. – 5,47 млн. тонн).

Наголошується, що цукристість буряків нижча за торішній показник і становить 15,21% (у 2009 р. – 16,8%).

За інформацією асоціації "Укрцукор", до переробки буряків приступив 71 цукровий завод (у 2009 р. – 54 заводи). На сьогодні працює 61 завод (у 2009 р. – 47), припинили роботу 3 заводи (2 – у Вінницькій області, 1 – у Київській) і 7 заводів уже завершили виробництво.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики, цього року в Україні буде вироблено 2 млн. тонн цукру з буряків урожаю 2010 року.