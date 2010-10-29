Аграрії Криму збільшили реалізацію продукції на 7% при зростанні цін на 13%

У Криму загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами (окрім малих) продукції власного виробництва за січень-вересень 2010 року збільшився на 7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, при цьому ціни зросли на 13%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема, обсяг реалізації продукції тваринництва збільшився на 9%, продукції рослинництва – на 5%.

Зокрема, обсяг реалізації молока і молочних продуктів скоротився на 10,9% – до 20,5 тис. тонн, великої рогатої худоби – на 37,7%, до 5,8 тис. тонн.

Разом з тим, обсяг реалізації худоби і птиці в живій вазі зріс на 1,1% – до 80,5 тис. тонн, свиней – на 22,1%, до 7,3 тис. тонн, яєць – на 7,4%, до 252,5 тис. штук, насіння соняшнику – на 8,8%, до 13,7 тис. тонн, сої – в 2,6 разу, до 4,7 тис. тонн.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма каналами реалізації за січень-вересень 2010 року зросли на 13%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, зокрема, на продукцію рослинництва – на 22%, тваринництва – на 7%.