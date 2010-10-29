Теперішні погодні умови сприятливі для озимих культур

Погодні умови, що склалися на території України, сприятливі для розвитку озимих культур.

Про це у розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

За її словами, близько 40% посівів озимих культур - це дуже пізні посіви, й такі температурні умови дозволяють рослинам краще підготуватися до зими. «Осінь подовжилася, й повільна вегетація йде по всій території України. І сам характер погоди, в основному це сонячна, ясна погода з достатньо низькими нічними температурами й підвищенням вдень, це дуже добре для рослин, які зійшли. Йде нормальний процес загартування», - пояснила експерт.

Т.АДАМЕНКО нагадала, що на початок посівної кампанії на більшій частині території України була засуха, але сьогодні практично по всій території спостерігається оптимальне зволоження грунту, а в деяких областях є перезволожені грунти. «У жовтні опадів на півдні й сході було більше, ніж на заході. Є навіть перезволожені поля, де надмірна кількість вологи заважає нормальному розвитку рослин – це Донецька область, деякі райони Запорізької та Дніпропетровської областей. Це локально, але такі площі є. І там зараз йдеться про дефіцит тепла», - повідомила Т.АДАМЕНКО, додавши, що «якщо така погода ще продовжиться, то ситуація виправиться на краще».

Як повідомляв УНІАН, в Україні прогнозовані площі посіву озимих культур на зерно становлять 8,5 млн. га, зокрема пшениці 6 млн. 765,1 тис. га, жита – 345,3 тис. га, ячменю – 1 млн. 381,6 тис. га.