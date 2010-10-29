Вапнярський молокозавод скоротив виробництво сира на 17%

ВАТ «Вапнярський молокозавод» за січень-вересень 2010 року скоротило виробництво сира на 16,84%, або 0,35 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 2,079 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні у справах преси і інформації Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, за 9 місяців ц.р. підприємство сплатило 2 млн. 114,46 тис. грн. податкових платежів, зокрема до держбюджету – 1 млн. 285,68 тис. грн., до місцевого бюджету – 828,78 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Вапнярський молокозавод завершив 2009 рік зі збитками 1,746 млн. грн. проти 2,721 млн. грн. прибутку в 2008 році. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2009 році скоротився на 26,44%, або 25,212 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком – до 70,139 млн. грн.