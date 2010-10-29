Аграрії Кіровоградської обл. прибрали 80% площ цукрового буряка

Аграрії Кіровоградської області прибрали 14,5 тис. гектарів цукрового буряка, що складає 81% від плану.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового комплексу Кіровоградської обласної адміністрації.

Темпи робіт перевищують торішні на 5%.

На сьогодні валовий урожай цукрового буряка складає 429,4 тис. тонн при середній врожайності 295,8 ц/га (у 2009 році – 303,4 ц/га).

Для переробки сировини на Олександрійський цукровий завод надійшло 212,2 тис. тонн, на Новомиргородський завод – 169 тис. тонн. За межі Кіровоградської області вивезено 33 тис. тонн цукрового буряка.

Всього прибиранню підлягають 18 тис. гектарів цукрового буряка, що на 51% більше, ніж в 2009 році.