У Тернопільській обл. обсяги виробництва горілки збільшились на 2%

На Тернопільщині у 1 у січні-вересні обсяги виробництва горілки порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшились на 2%. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, загалом в області за 9 місяців було вироблено 184 тис. дал. горілчаних виробів. Ріст показників він пояснив тим, що влітку відновив роботу Збаразький ТзОВ «ЛГЗ Калганов». «Це підприємство порівняно з аналогічним періодом минулого року наростило обсяги виробництва на 30,5%, виробивши 26 тис. дал. продукції», – зазначив А. МАЙКА.

Натомість горілчаний завод у Новосіллі, за його даними, допустив спад виробництва на 0,8% і виробив 158 тис. дал.

Горілку в області виробляє два підприємства.

Коньяку за 9 місяців в області вироблено 230 тис. дал., що у 20 разів більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. «ЗАТ «Гал спирт», яке виробляє коньяк «Бучач», розширило виробничі потужності. Окрім цього, минулого року підприємство чимало часу простоювало», – пояснив істотний приріст показників А. МАЙКА.

Коньяк в області виробляє одне підприємство.