У Тернопільській обл. обсяги виробництва кондитерських виробів зменшилися на 22,5%

На Тернопільщині у січні-вересні обсяги виробництва кондитерських виробів порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 22,5%. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, виробництво печива та вафель зменшилося на 4,8%, загалом їх виробили 2,5 тис. т.

Зокрема Тернопільська кондитерська фабрика «ТерА» виробила 1,9 тис. т (-5,6%), Чортківське ТВ «ВІК» – 280 т (-1,7%).

Обсяги виробництва шоколадних виробів, за даними А. МАЙКИ, зменшилось на 20% – до 32 т, цукристих виробів (мармеладу, зефіру, цукерок) – на 24% до 111 т.

Спад обсягів виробництва А. МАЙКА пояснив зменшенням попиту на солодощі після збільшення їх собівартості та росту цін. Окрім цього, зауважив він, підприємства мали й певні проблеми із сировиною.

Загалом в області впродовж 9 місяців кондитерські вироби виробляли два підприємства.