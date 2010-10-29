Завтра в Україні збережеться суха, прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 30 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі Криму місцями 4-6° тепла; вдень у східних областях 4-9° тепла, на решті території 7-12°, на Прикарпатті до 15° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.

У столиці також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 10°.