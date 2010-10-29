Керівництво Вінницької області стурбоване ситуацією в спиртній галузі

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА висловлює стірбованість ситуацією в спиртній галузі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницькій облдержадміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

Голова облдержадміністрації звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням врегулювати ситуацію в спиртній галузі.

Глава області вважає, що централізація управління державними спиртними заводами ставить під питання роботу галузі.

«Неефективний менеджмент управління спиртними заводами, які знаходяться в державній власності, привів до того, що виробництво спирту скоротилося на 20%, з 11 заводів працюють 9, і ті переважно збиткові, а борги з виплати заробітної плати складають 2 млн. грн. », - сказав М.ДЖИГА.

Губернатор вважає, що через неефективність управління спиртними заводами є побоювання щодо подальшої долі цих підприємств. «У нас є побоювання щодо подальшої долі цих підприємств і впливу їх діяльності на економіку області у разі визначення їх статусу як структурних підрозділів або цехів новоствореної структури. При реорганізації спиртної галузі України у зв`язку з утворенням Державного підприємства спиртної і лікерогорілчаної промисловості гостро постає питання збереження спиртної галузі », - сказав він.

Довідка УНІАН. У 2010 році на території Вінницької області виробляють спирт 9 державних спиртних заводів, на яких працює майже 1300 працівників. За результатами фінансово-господарської діяльності за січень-серпень поточного року 6 спиртних заводів одержали збитки більше 5 млн. грн.