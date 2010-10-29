В Україні виробництво соняшникової олії в 2010-2011 МР становитиме 3 млн. тонн – «Укролія»

Виробництво соняшникової олії в Україні в 2010-2011 маркетинговому році становитиме близько 3 млн. тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор асоціації «Укролія» Степан КАПШУК.

«Ми очікуємо, що цього року буде зібрано понад 7 млн. тонн соняшнику, відповідно, цього маркетингового року, якщо все буде нормально й не буде катаклізмів і втручань, буде вироблено близько 3 млн. тонн олії з соняшнику врожаю 2010 року», – сказав він.

За прогнозами асоціації, експорт соняшникової олії цього МР становитиме 2,5-2,6 млн. тонн.

С.КАПШУК додав, що сезон почався на 2-3 тижні раніше – 1 вересня. У вересні заводи виробили 166 тис. тонн олії (з урахуванням переробки соняшнику врожаю 2009 року) й ще близько 300 тис. тонн олії – в жовтні.

Нагадаємо, в 2009 МР в Україні було вироблено 2,94 млн. тонн соняшникової олії, експорт становив 2,6 млн. тонн.