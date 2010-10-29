У Тернопільській обл. обсяги виробництва консервованих виробів зменшились на 10,8%

На Тернопільщині у січні-вересні обсяги виробництва консервованих виробів порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились на 10,8%. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, зокрема виробництво соків зменшилось на 40% до 2,7 тис. т. Зменшення обсягів виробництва соків А. МАЙКА пояснив тим, що підприємство «Дінтер Скала Україна» минулого року здійснювало надвиробництво, а цього року мало проблеми із сировиною, внаслідок чого й допустило такий суттєвий спад. Зокрема концентрованих соків «Дінтер Скала Україна» виробило 2,5 тис. т (-50%).

Загалом соки в області виробляє одне підприємство.

Виробництво натуральних овочевих консервів у січні-вересні зменшилося на 31% до 790 т, маринованих – на 70% до 300 т. Суттєве зменшення виробництва консервів А. МАЙКА пояснив відсутністю замовлень та браком сировини й обігових коштів у ПП «Агроспецгосп» Бережанського району.

Заморожених овочів, за даними А. МАЙКИ, вироблено 1,6 тис. т, що у 3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, заморожених плодів – 1 тис. т (+23%). Вся ця продукція, зазначив А. МАЙКА, іде на експорт.