Вилов риби в Україні в січні-вересні знизився на 10%

В Україні в січні-вересні 2010 р. підприємства й фізичні особи – підприємці, які здійснюють рибогосподарську діяльність, виловили і видобули загалом 151,4 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 16,8% менше, порівняно з аналогічним періодом 2009 р.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, вилов риби зменшився на 10% і становив 148,2 тис. тонн (97,9% загального обсягу).

Обсяг видобутку інших водних живих ресурсів становив 3,2 тис. тонн, що становить лише 18,4% від показника відповідного періоду минулого року.