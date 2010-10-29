УСПП вважає недоцільним квотування експорту кукурудзи

Український союз промисловців і підприємців вважає недоцільним квотування експорту кукурудзи.

Як повідомила УНІАН прес-служба УСПП, про це заявив президент союзу, народний депутат Анатолій КІНАХ.

Повідомляють, що у портах України на сьогодні є 472 тис. тонн зерна. Це сталося через обмеження урядом експорту зернових без надання зернотрейдерам часу для відправлення товару, який вже надійшов у порти. "З точки зору дуже сприятливої для України кон'юнктури на світових продовольчих ринках така ситуація є неприпустимою", - зазначено у повідомленні, оскільки у вітчизняного АПК з'явилася можливість додаткового залучення коштів для модернізації і подальшого розвитку.

"Продовольча безпека, безумовно, є одним з важливих аспектів економічної політики, і це питання має бути під постійним контролем держави. Проте, цього року Україна отримала високий урожай зернових. Це той козир, яким варто скористатися в нинішній ситуації на світових продовольчих ринках", - переконаний А.КІНАХ.

Зазначають, що підприємства-експортери зерна розуміють схвильованість уряду щодо зростання закупівельних цін на зерно на зовнішніх ринках і необхідність забезпечення стабільності розвитку внутрішнього ринку. "Проте, будь-які заходи у сенсі регулювання ситуації мають бути обгрунтованими і продуманими. Тому ділове товариство закликає уряд прийняти збалансоване рішення, у якому безпека держави грунтується на збалансованій експортній політиці, взаємоприйнятному конструктивному діалозі між урядом, виробниками і споживачами", - йдеться у повідомленні.

На думку УСПП, а також Української аграрної конфедерації і Зернової асоціації, існує два шляхи вирішення питання. Перший полягає в розблокуванні оформлення митних процедур для експорту зерна і борошна, які на момент введення в дію постанови №938 знаходилися на митній території. Таке рішення не лише дасть можливість уникнути загибелі зерна, але і приведе до порушення контрактних зобов'язань.

Як другий варіант вирішення цього питання зернотрейдери пропонують ввести в дію постанову про квотування експорту зерна з 1 листопада 2010 року.

Відповідний лист УСПП надіслав на ім'я прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з вимогою розібратися в ситуації і вжити невідкладні, економічно обгрунтовані заходи.