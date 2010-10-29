Вилов риби в Україні знизився на 10%

В Україні у січні-вересні 2010 р. підприємства і фізичні особи - підприємці, які здійснюють рибогосподарську діяльність, виловили і добули в цілому 151,4 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 16,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2009 р.

Як повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики України, вилов риби зменшився на 10% і склав 148,2 тис. тонн (97,9% загального об'єму).

Об'єм видобутку інших водних живих ресурсів склав 3,2 тис. тонн, що складає лише 18,4% від показника відповідного періоду минулого року.