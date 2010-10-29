Експорт в Росію цукру спровокує ріст цін на внутрішньому ринку - Phoenix Capital

Експорт в Росію навіть 100 тонн цукру спровокує зростання цін на цей продукт на внутрішньому ринку України.

Таку точку зору висловили в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, який підготував аналітик Андрій ШОКУР.

Як зазначив аналітик, загальні обсяги виробництва в Україні складають 11,5 млн. тонн кукурудзи і 1,7 млн. тонн цукру. Отже, узгоджені об'єми експорту в Росію складуть 17,4% урожаю кукурудзи і близько 6% загального виробництва цукру. Споживання цукру в Україні досягає 1,9-2,0 млн. тонн, тоді як виробництво складає всього 1,7 млн. тонн. Тому Україна другий рік поспіль відчуватиме дефіцит цукру, вважає аналітик.

На думку А. ШОКУРА, українські аграрії отримають вигоду і від експорту кукурудзи в Росію, оскільки ціни на кукурудзу в Росії на 12% вищі, ніж в Україні, а квота на експорт, раніше встановлена урядом, складає 2 млн. тонн. Ця новина позитивна для таких виробників цукру, як "Астарта" і "Укррос", а також для виробників зернових, у структурі посівів яких значне місце займає кукурудза, зокрема, для MCB Agricole.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на міністра аграрної політики Миколу ПРИСЯЖНЮКА, Україна може поставити Росії 2 млн. тонн кукурудзи. Відповідний контракт може бути підписаний протягом 15 днів.

За словами М. ПРИСЯЖНЮКА, питання обговорювали під час візиту в Україну прем'єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

"У протоколі написано: "розглянути можливості" (постачання - УНІАН). Російська сторона обговорить, якщо їм це все-таки треба, ми готові з ними розглянути, підписати міжурядову угоду, контракт, і виконати ці постачання", - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, попередніх термінів підписання контракту немає. "Я думаю, що буде зрозуміло. Якщо він буде, він буде упродовж 15 днів", - сказав міністр.

М. ПРИСЯЖНЮК також повідомив, що досягнута домовленість про те, що до 19 листопада РФ вирішить питання щодо відміни мита на постачання в Росію 100 тис. тонн цукру з України. "Постачання цукру з 1 січня упродовж календарного року, а кукурудзи, як буде в контракті: вони ініціатори і вони покупці, це від них залежатиме", - додав він.