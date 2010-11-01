Експерт вважає позитивним введення мит на імпорт аміачної селітри з Росії

Введення мит на імпорт аміачної селітри з Росії позитивно вплине на вітчизняних виробників.

Про це УНІАН повідомив аналітик інвестиційної компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, рівень цього позитивного впливу залежатиме від розміру мита. "Якщо кінцева ціна російської аміачної селітри буде нижча від української або принаймні дорівнювати їй, то частка ринку, яку охоплюють російські виробники, навряд чи істотно зміниться", - вважає він.

Старший аналітик инвесткомпании Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО зазначає, що у разі введення мита на імпорт селітри з Росії черкаський "Азот", великий постачальник селітри (80%) на внутрішній ринок, від цього виграє. Проте антидемпінгові заходи не вплинуть на динаміку продажу експортно орієнтованих хімічних компаній, які традиційно експортують значну частину селітри ("Стірол" експортує близько 80% селітри через порт "Южний").

У свою чергу, генеральний директор Української конфедерації аграрного бізнесу (УКАБ) Володимир ЛАПА вважає, що введення антидемпінгових мит, враховуючи рівень політичного і економічного діалогу між країнами, буде справою непростою.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2009 року Україна ввела на 5 років антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ у розмірі 11,91%, за винятком ВАТ "Дорогобуж" і ВАТ "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", які співпрацювали з Міністерством економіки. Для них мита були визначені на рівні 9,76% і 10,78% відповідно.

У січні 2010 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила на 3 місяці дію антидемпінгових мит. Це стало кроком у відповідь на продовження Росією терміну дії угоди про безмитний імпорт в країну деяких видів українських труб. У травні було прийняте рішення пролонгувати цю угоду до 15 листопада після того, як Росія погодилася встановити квоту на безмитне ввезення труб компанією "Інтерпайп".

У середині жовтня в Мінекономіки відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, на якому йшла мова про початок перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну аміачної селітри з Російської Федерації.