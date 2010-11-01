Какао стало "національним стратегічним продутом" Венесуели

Президент Венесуели Уго Чавес оголосив какао "національним стратегічним продуктом". У недільній програмі "Алло, президент" він дав вказівку віце-президентові республіки Еліасу Хауа підготувати відповідний урядовий декрет, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

При цьому У. Чавес вказав, що стратегічне значення мають "землі, придатні для вирощування какао-бобів і увесь виробничий сектор" галузі.

У.Чавес також доручив віце-президентові "провести переговори з приватними виробниками" для підключення до національного проекту зі збільшення виробництва какао. При правлінні У. Чавеса галузі економіки, оголошені стратегічними, такі як електроенергетика, були повністю націоналізовані. Нафтогазова промисловість націоналізована ще у 1975 р, у 2007 р останні родовища нафтоносного поясу річки Оріноко перейшли під повний контроль держави.

Президент вказав на необхідність збільшення виробництва какао. Е. Хауа повідомив, що у 2012 р виробництво цього сільськогосподарського продукту планують підняти з 20 до 30 тис тонн, а в 2019 р до 60 тис тонн. У. Чавес повідомив, що Венесуела почне експорт какао і кави, бананів і квітів у Росію, про що йшлося під час його нещодавнього візиту до Москви.