Кабмін вивчає можливість створення фонду для здешевлення кредитів аграріям - АУБ

Уряд вивчає можливість створення фонду кредитування за участю держави і комерційних банків для збільшення об'ємів і здешевлення кредитів аграріям.

Про таку ініціативу йде мова у листі Асоціації українських банків (АУБ) на адресу комерційних банків, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Суть механізму полягає у тому, що "держава надає банкам пільгові кредити для кредитування селян. Комбанки, у свою чергу, об'єднують цей дешевий ресурс з власними дорожчими коштами, і видають кредити виробникам, при цьому середня ставка за такими кредитами буде значно нижча за ринкові (за рахунок дешевих державних позик)".

АУБ має намір вивчити думку і зібрати пропозиції банкірів щодо запропонованого механізму.