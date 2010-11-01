Аграрії будуть переходити на дешевші види добрив - експерт

Аграрії переходитимуть на дешевші види добрив через високі ціни на них.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства "ААА" Марія КОЛЕСНИК, коментуючи ситуацію на ринку аміачної селітри.

Експерт зазначила, що аміачна селітра складає приблизно 70% від усіх добрив, які використовують українські аграрії, тому її ціна завжди була визначальною. За словами М. КОЛЕСНИК при зниженні цін на світових ринках на внутрішньому ринку виробники продають селітру дорожче. "Десь на рівні 290 дол. за тонну (2 300 грн. - Черкаський "Азот", "Рівнеазот"; "Північнодонецьке об'єднання Азот" продає трохи дешевше - 2 190-2 200 грн./т.) ", - повідомила експерт.

За її словами, аграрії переходитимуть на дешевші види добрив, зокрема, на аміачну воду, або зменшать кількість внесення добрив.

Також М. КОЛЕСНИК сказала, що через фінансові проблеми очікується можливе зниження посівної кампанії, десь на 15-20%, а якщо говорити про дрібні господарства, то, можливо, на 30%.

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