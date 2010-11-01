Близько половини посівів озимини в Україні в доброму стані – Гідрометцентр

Близько половини посівів озимини зернових в Україні у хорошому стані.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

"Близько 50% посівів озимини у нормальному стані, це ті посіви, які були посіяні в оптимальні терміни, - до 25 вересня", - повідомила Т. АДАМЕНКО.

За даними Гідрометцентру, на 5-10% площ посівів сходів не було зовсім, а інші посіви - слаборозвинені. "Ситуація схожа на торішню - і стан посівів, і розвиток, але минулого року це відбувалося за рахунок посухи, а цього року за рахунок пізніх термінів сівби. Не можна сказати, що посіви у поганому стані. Їх стан кращий, ніж минулого року, тому що цього року осінні посіви не так постраждали від посухи, але їм для нормального розвитку не вистачило тепла. І це усе тільки за рахунок пізніх термінів сівби", - пояснила експерт.

За словами Т. АДАМЕНКО, на сьогодні в Україні склалися дуже хороші умови для рослин, які посіяні в оптимальні терміни. "Зараз ідеальні класичні умови для накопичення цукрів у рослинах, а чим більше рослина накопичує цукрів, тим воно стійкіша до морозів", - сказала співрозмовниця агентства. На думку фахівця, якщо погодні умови, що склалися, продовжаться до середини листопада, то ситуація покращає. "Я б не назвала ситуацію поганою, а нормальною. Усе залежатиме від зимових умов - якщо буде нормальна зима, навіть схожа на торішню, то втрати будуть, але це не буде катастрофою", - пояснила Т. АДАМЕНКО.

Вона додала, що у групу ризику, яка може постраждати у першу чергу за умови настання якихось несприятливих умов, потрапляють близько 15-20%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні прогнозовані площі посіву озимих культур на зерно складають 8,5 млн. га, у тому числі пшениці 6 млн. 765,1 тис. га, жита - 345,3 тис. га, ячменю - 1 млн. 381,6 тис. га.