У Херсонському морпорті спостерігається аномальне скупчення зерна

У Херсонському морському торговельному порту (ХМТП) спостерігається аномальне скупчення зернових вантажів у зв'язку з введенням квотування експорту зерна.

Про це повідомила УНІАН прес-служба ХМТП з посиланням на начальника порту Сергія ІГНАТЕНКА.

"У порту відбувається аномальне накопичення вантажів. Наші контрагенти, які працюють із зерном, продовжують виконувати графіки постачань, а відвантаження на судна припинене. Усі зазнають колосальних збитків - вантажовідправники, судновласники, портовики. Ми розглядаємо зараз альтернативні вантажопотоки, але є небезпека, що для них просто не буде місця! Зерном заповнені усі площі і місткості", - цитує прес-служба начальника порту.

У той же час С. ІГНАТЕНКО висловив упевненість, що з введенням першої черги нового зернового терміналу в порту, будівництво якої планують завершити до 15 листопада, проблема надлишкового накопичення зернових вантажів буде частково розв'язана. Крім того, у порту також прогнозують, що проблема з квотуванням буде незабаром знята на урядовому рівні.

"Думаю, протягом місяця проблема з експортом зерна буде розв'язана. А "зрушаться" зернові, можна буде зайнятися мінеральними добривами (селітра і карбамід), удосконалювати складську логістику. Обов'язково будуть додаткові вантажопотоки", - зазначив начальник порту.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 938 "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р".

Квоти введені до 31 грудня 2010 року, проте Міністерство аграрної політики допускає їх продовження на 2011 рік.

Довідка УНІАН. Херсонський морський торговельний порт включає десять причалів, обладнаних усім необхідним для переробки генеральних, навалювальних і сипких вантажів. Причали обслуговують 17 портальних, 6 плавучих кранів, а також 135 одиниць вантажної техніки. Більше 40% вантажів, які переробляють у порту, - мінеральні добрива і хімічні вантажі навалом і пакетовані, і близько 40% - хлібні вантажі.

Переробляють також чорні метали усіх профілів, чавун в чушках, кокс, феросплави, ліс, торф. Площа складських приміщень 42 тис. кв. м. У складі портового флоту - 32 судна. Потужності порту розраховані на обробку близько 4 млн. тонн вантажів на рік.