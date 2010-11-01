Україна та Сирія закінчують роботу над угодою про вільну торгівлю – Кінах

Україна і Сирія завершують роботу над угодою про вільну торгівлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців, про це під час засідання українсько-сирійського бізнес-форуму повідомив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

"Ми з подальшими надіями усвідомлюємо, що Сирійська Арабська Республіка працює з Україною в режимі найбільшого сприяння. Дуже важливо, що сторони перейшли на фінішну пряму у завершенні роботи над Угодою про зону вільної торгівлі і підписання її найближчим часом", - зазначив А.КІНАХ.

Угода про вільну торгівлю, переконаний А. КІНАХ, дозволить збільшити об'єми традиційного експорту з України в Сирію продуктів харчування, мінеральних добрив, прокату і труб.