«Промінвестбанк» надав кредит Черкаському хлібокомбінату

"Промінвестбанк" (Київ) надав Черкаському хлебокомбинату кредит на суму 35 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, відповідний кредитний договір був підписаний 15 жовтня 2010 року. Кошти надані на термін до 30 вересня 2013 року під 17,5% річних і будуть використані для оплати сировини, матеріалів і послуг, а також на оплату праці та інші виробничі потреби.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2010 року активи банку склали 28,914 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 27,147 млрд. грн., зобов'язання - 24,059 млрд. грн., статутний капітал - 5,299 млрд. грн., власний капітал - 4,855 млрд. грн.

У січні-вересні 2010 року "Промінвестбанк" отримав збиток у розмірі 593,099 млн. грн.

Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності(Російська Федерація) володіє 93,84% "Промінвестбанку".