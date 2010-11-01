Fitch присвоїло рейтинги компанії «Мрія»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло виробникові сільськогосподарської продукції Mriya Agro Holding Public Limited (далі - "Мрія") довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній і національній валюті на рівні "B-", прогноз по довгострокових РДЕ - стабільний.

Про це сказано у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, Fitch також присвоїло планованим облігаціям "Мрії" на суму 300 млн. дол. очікуваний рейтинг "B-" і очікуваний рейтинг зворотності активів "RR4". Фінальні рейтинги будуть присвоєні облігаціям після отримання остаточної документації, яка повинна відповідати інформації, отриманій Fitch раніше.

У повідомленні вказують, що довгострокові РДЕ показують бізнес-ризики "Мрії" вище за середній рівень, зважаючи на сильну циклічність і сезонність сільськогосподарської продукції, залежність компанії від одного географічного регіону України, її відносно невеликий розмір, а також ризик виконання, пов'язаний з планами швидкого зростання у менеджменту. У той же час ці чинники згладжуються довгостроковими перспективами зростання сільськогосподарського сектора в Україні і високими урожаями у "Мрії" до порівнянних компаній і фермерських господарств. Урожаї у "Мрії" обумовлені вертикальною інтеграцією компанії в сегменти обробки насіння і складських потужностей, адекватним плануванням по сільськогосподарських культурах і економією на масштабі.

Рейтинги також враховують диверсифікацію "Мрії" за різними сільськогосподарськими культурами і її присутність у Західній Україні, де кліматичні умови є стабільнішими для вирощування сільськогосподарської продукції, ніж в інших регіонах країни. Такі чинники скорочують потенційну волатильність обсягів виробництва, врожайності сільськогосподарських культур і оборотного капіталу, обумовлену чинниками поза контролем менеджменту, наприклад несприятливими погодними умовами і/або різкими змінами реалізаційних цін.

Фінансовий ризик у групи оцінюється як середній для присвоєного рівня рейтингів. "Наскільки відомо Fitch, надходження за облігаціями на суму 300 млн. дол. будуть спрямовані на фінансування плану швидкого розширення, що, ймовірно, зумовить негативний вільний грошовий потік як мінімум у 2010-2011 рр., а також будуть використані для рефінансування існуючих банківських кредитів" - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія "Мрія" - один з провідних виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Діяльність компанії сконцентрована на вирощуванні сільськогосподарських культур, а її головний офіс розташований у Тернопільській області. На кінець червня 2010 року сільгоспугіддя "Мрії" складали 218 тис. га.