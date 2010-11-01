Лавринчука призначили головою Державної продовольчо-зернової корпорації

Кабінет Міністрів України призначив Олександра ЛАВРИНЧУКА генеральним директором державного підприємства "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Відповідне розпорядження № 2041-р від 1 листопада 2010 року опубліковане на сайті уряду.

Нагадаємо, уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію України в серпні 2010 року.

Згідно з документом, ліквідовуються 36 дочірніх підприємств ДАК "Хліб України".

Кабмін доручив створити державне підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" і віднести його до сфери управління Міністерства аграрної політики. Статутний капітал підприємства формується шляхом передачі в нього цілісних майнових комплексів ліквідовуваних дочірніх підприємств компанії "Хліб України" з подальшим створенням на їх базі відокремлених підрозділів підприємства.

Державному операторові передається 36 елеваторів комбінатів хлібопродуктів і хлібних баз, у тому числі Одеський і Миколаївський портові елеватори.